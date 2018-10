O passageiro de um Nissan Tiida morreu após o capotamento do automóvel na Avenida Gustavo Richard, saída da ponte Pedro Ivo Campos, em Florianópolis. O acidente aconteceu por volta das 3h desta quarta-feira (17). A motorista do carro, de 19 anos, ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Governador Celso Ramos.

O carro havia fugido de uma abordagem da Polícia Militar em São José. Após o acidente, uma garrafa de uísque foi encontrada no automóvel.

Conforme a PM, o carro estava na contramão na rua Koesa, em São José, quando foi abordado por policiais. A condutora, antes de apresentar a documentação, fugiu em direção a Florianópolis. Durante a perseguição, o carro bateu na proteção lateral da BR-101, mas mesmo assim seguiu no sentido da Via Expressa.

Os policiais perderam o veículo de vista, mas logo após atravessar a ponte Pedro Ivo Campos viram o capotamento, em frente à Estação de Tratamento de Esgoto da Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento). Perto do canteiro esquerdo, o corpo de Nathan da Silva Correia, de 22 anos, encontrava-se sem vida. A motorista estava inconsciente no interior do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima ao hospital.

Com informações do G1SC.

