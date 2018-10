Vítima estava sozinha no veículo no momento da colisão

Um jovem morreu após uma colisão registrada no início da manhã deste domingo (21), na BR-470, no município de Trombudo Central, Vale do Itajaí. O acidente aconteceu por volta das 6h, no km 161 da rodovia federal.

Um automóvel Hyundai Azera, com placas de Pouso Redondo, trafegava sentido Pouso Redondo quando teria colidido contra uma árvore localizada às margens da rodovia de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor, um jovem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Trombudo Central, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A vítima estava sozinha no veículo no momento da colisão. De acordo com a PRF, ainda não há informações sobre como teria acontecido o acidente, pois as circunstâncias ainda estão sendo apuradas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

