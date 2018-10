Um jovem de 23 anos morreu após ser atingido por um golpe de enxada no município de Capinzal, Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu no dia 11 de outubro, na empresa onde a vítima, identificada como Jonas Luis Garcia, trabalhava.

Ele estava internado em Concórdia, na UTI do Hospital São Francisco, e teve morte cerebral no fim da tarde de segunda-feira (22) confirmada pela unidade na manhã desta terça. Os órgãos de Jonas serão doados de acordo com o hospital.

A vítima teria discutido com o irmão durante o expediente e teria sido golpeado na cabeça após a discussão. Ambos trabalhavam na mesma empresa. O caso está sendo conduzido pela Polícia Civil.

O jovem era natural de Chopinzinho, no Paraná, e morava em Ipira, município localizado no Oeste do Estado.

