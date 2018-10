A juíza Janaína Cassol, da 1ª Vara Federal de Florianópolis, revogou as medidas cautelares contra mais três professores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que os impedia de entrar no campus da Trindade, na Capital. Os três professores eram os únicos que ainda tinha contra si medidas cautelares impostas há mais de um ano, quando a Operação Ouvidos Moucos foi deflagrada, em 14 de setembro do ano passado.

Um deles, Gilberto de Oliveira Moritz, já tinha ingressado com pedido para retornar, o qual foi deferido por Janaína. Outros dois, os professores Rogério da Silva Nunes e Márcio Santos, tiveram o benefício concedido devido ao princípio da isonomia, já que outros docentes na mesma situação já tinham sido autorizados pela Justiça a voltar à UFSC. Agora, os cinco professores da UFSC e um servidor da Fundação de Amparo à Pesquisa Universitária (Fapeu) afastados do campus desde o ano passado, já estão aptos a retornar ao convívio acadêmico.

Aptos a voltar, mas com limitações ampliadas dentro do campus

No despacho, assinado na última sexta-feira, a magistrada também amplia as limitações impostas aos servidores da UFSC, inclusive em decisões na segunda instância, para que o retorno deles à UFSC "se dê apenas em relação às atividades típicas dos respectivos cargos efetivos, não podendo os investigados prestar quaisquer atividades que gerem percepção ou pagamento de bolsas, atividades de coordenação de projetos, nem qualquer função de confiança ou cargo de direção, não ficando a restrição limitada às atividades voltadas ao programa de ensino à distância ou LabGestão".

Ou seja, após abrir vistas para o Ministério Público Federal (MPF), Janaína decidiu por endurecer as limitações aos docentes no retorno à UFSC. A decisão de Janaína altera o teor das três primeiras decisões judiciais que revogaram medidas cautelares contra os professores Marcos Dalmau, Eduardo Lobo e o servidor Roberto Moritz da Nova.

Nas decisões, as três em segunda instância no TRF-4, os desembargadores seguiram o voto da relatora, Salise Monteiro Sanchotene: "a turma, por unanimidade, decidiu conceder parcialmente a ordem, autorizando o réu às atividades do seu cargo e restringindo seu afastamento somente às atividades que gerem a percepção ou o pagamento de bolsas relacionadas ao ensino à distância e ao Labgestão, e determinação a comunicação da decisão ao reitor da UFSC".

A justificativa da juíza Janaína para adequar as limitações impostas pela Justiça e liberar somente atividades ligadas aos cargos dos docentes e servidor é que a investigação no MPF - que ainda está com o inquérito para oferecer ou não denúncia contra os suspeitos - não terminou.

A magistrada observa que mesmo com a investigação em curso, os cinco professores e um servidor "foram todos indiciados, de forma que as medidas devem permanecer até conclusão por parte do Ministério Público e, se denunciados, também durante o processo penal, a fim evitar a retomada dos esquemas delituosos".

Situação atual do inquérito da Ouvidos Moucos

A juíza Janaína, no despacho do dia 5 de outubro, faz ainda uma breve análise da atual fase da investigação que em abril indiciou 23 pessoas por suspeitas de fraudes no Ensino a Distância (EaD) da UFSC. Desde abril, o inquérito concluído pela Polícia Federal permanece nas mãos do procurador André Stefani Bertuol, do MPF, que será o responsável por oferecer denúncia, reformar os rejeitar os apontamentos da PF.

Janaína destaca que, em setembro, foi juntado relatório da Capes e pedido de informações acerca de pagamentos de bolsas supostamente irregulares. Ela observa ainda que em 13 de junho, indeferiu pedido de retirada do sigilo do inquérito policial.

"Assim, entendo que somente se pode falar em retirada do sigilo dos autos do inquérito após o oferecimento da denúncia, considerando-se que até que seja oferecida, não se tem certeza de que efetivamente finalizadas as investigações e, ainda assim, não necessariamente de todos os elementos colhidos no transcurso da investigação, mas apenas daqueles que fundamentarem a denúncia, dada a publicidade da ação penal, podendo-se ainda manter sigilo em alguns documentos para preservação da parte ou de terceiros", narra trecho do despacho da magistrada.

A magistrada afirma que após essa decisão de junho "prosseguiram-se com encaminhamentos de mídias", bem como foram juntados diversos documentos por parte dos próprios investigados, os quais também deverão ser objeto de análise por parte do Ministério Público Federal, "sendo que a última juntada de documentos se deu em 14 de agosto de 2018".

Contraponto

O advogado Marlom Formigheri, que representa o professor Eduardo Lobo, disse que ainda está estudando que medida irá tomar em relação ao despacho judicial. Ele tinha conhecimento da ampliação das restrições contra seu cliente. Mas afirma que avalia os próximos passos da defesa, por entender que é preciso verificar o “impacto administrativo” da decisão.

— Porque pode impactar nas atividades dele de professor, de coordenar projeto, entre outros. Precisamos saber o alcance administrativo dessa decisão — explica Formigheri.

O advogado Alexandre Salum Pinto da Luz, que defende o servidor Roberto Moritz da Nova, que trabalha na Fapeu, afirma que seu cliente pediu demissão da fundação de apoio à UFSC, já que era funcionário celetista e entendeu com a defesa pedir demissão como a melhor saída.

— A gente entendeu que permanecer lá seria até ruim para ele. Ele optou por se desligar de qualquer relação com a UFSC e, processualmente falando, vai ser melhor para ele — resume Luz.

A reportagem tentou falar com os três advogados que representam Gilberto de Oliveira Moritz, ex-coordenador do Lab Gestão e suspeito pelos crimes de peculato, concussão e lavagem de dinheiro, mas não os localizou.

A reportagem não localizou o advogado Pedro Paulo Philippi, que representa o professor Márcio Santos. Também não localizou o advogado Adriano Tavares, que defende Marcos Dalmau.

O advogado Carlos Danilo Moreira Pires, um dos que representa o professor Rogério da Silva Nunes, não foi localizado pela reportagem. Na semana passada, ao conversar com o DC, ele disse esperar que as cautelares de seu cliente fossem revogadas, pois lembrou “que faz mais de um ano já”.