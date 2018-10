O Juizado Especial Criminal em Florianópolis realizou, na quarta-feira (24), as duas últimas audiências a respeito de crimes eleitorais cometidos durante o primeiro turno na Capital. Um empresário e um arquiteto tiveram que acertar as contas, após serem flagrados cometendo atos irregulares durante o dia da eleição.

Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), o empresário foi flagrado com uma bandeira pendurada no carro, em frente a uma seção eleitoral, no bairro Daniela, no Norte da Ilha. Já o arquiteto foi visto distribuindo santinhos de um candidato em um local de votação no Córrego Grande.

Os dois foram levados à Justiça para decidirem se aceitavam ou não a chamada transação penal, na qual eles poderiam recebem uma pena alternativa, em vez de responder a processos que poderiam se estender por muito tempo na Justiça.

Ao empresário foi oferecida a troca da pena pelo crime eleitoral pela prestação de 80 horas de serviços comunitários ou o pagamento de uma multa referente a meio-salário mínimo. O homem optou pelo trabalho e deverá cumprir a determinação num prazo de até dois meses.

O arquiteto, por sua vez, rejeitou a proposta de pagar um salário mínimo para se livrar do processo judicial. O caso dele agora seguirá para o Ministério Público Eleitoral, que deverá repassar os documentos à Polícia Federal para a abertura de inquérito. Após o fim das investigações, os procuradores vão decidir se oferecem ou não uma denúncia formal à Justiça. Se ele for condenado, poderá pegar de seis meses a um ano de prisão.

