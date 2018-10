O Kremlin anunciou nesta quarta-feira estar disposto a discutir uma visita oficial do presidente Vladimir Putin em 2019 aos Estados Unidos, como sugerido pelo conselheiro da Casa Branca para a Segurança Nacional, John Bolton.

"Estamos totalmente dispostos" a estudar tal possibilidade, disse a jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov.

Bolton afirmou esta semana em Moscou que em 11 de novembro, em Paris, uma cúpula entre Putin e o presidente americano Donald Trump poderia ser discutida.

Nesta ocasião, os dois presidentes vão se encontrar na capital francesa para as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial.

"Existe a possibilidade de uma cúpula em Washington em 2019, e depois uma visita de Trump a Moscou nesse mesmo ano", declarou Bolton à agência Interfax.

Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram em uma cúpula bilateral em Helsinki, em julho. Na ocasião, o presidente americano foi muito criticado em seu país por ter parecido muito conciliador com seu homólogo russo.

A visita de Bolton a Moscou, onde foi recebido por Putin, acontece após o anúncio de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do tratado sobre as armas nucleares de médio alcance (Intermediate Nuclear Forces Treaty), concluído com a URSS durante a Guerra Fria.

* AFP