A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, adiou uma viagem planejada ao Oriente Médio que previa uma escala na Arábia Saudita para uma conferência, em meio à crise envolvendo o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi.

"A viagem previamente programada da diretora-geral à região do Oriente Médio foi adiada", disse um porta-voz do FMI, sem dar mais explicações.

Lagarde tinha programado participar da conferência Iniciativa de Investimento Futuro no reino, que foi boicotada por líderes empresariais e meios de comunicação desde o desaparecimento do saudita Khashoggi.

No sábado, durante a reunião anual do FMI em Bali, Lagarde confirmou que viajaria a Riad para a conferência na Arábia Saudita.

"Os direitos humanos, a liberdade de informação são direitos essenciais e coisas horríveis foram relatadas. Estou horrorizada", disse Lagarde em Bali. "Mas tenho que dirigir o FMI em todos os rincões do mundo e com muitos governos".

"Quando visito um país, sempre digo o que penso (...). Então neste momento minha intenção não é mudar meus planos e ficar muito atenta à informação que virá nos próximos dias", havia declarado Lagarde no sábado.

Jamal Khashoggi - um jornalista crítico do poder saudita e que trabalhou para o jornal The Washington Post - se apresentou ao consulado da Arábia Saudita em Istambul no dia 2 de outubro e desde então está desaparecido.

Segundo funcionários turcos, o jornalista, exilado nos Estados Unidos desde 2017 e uma "pedra no caminho" do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, foi assassinado no consulado por agentes de Riad, que até o momento nega a informação veementemente.

* AFP