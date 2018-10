A semana inicia com lentidão em determinados pontos da Grande Florianópolis. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (23), trechos das rodovias registram congestionamento.

Quem trafega em Palhoça, sentido Joinville, enfrenta fila no km 216 da rodovia federal. Há cerca de sete quilômetros de congestionamento conforme informações da Arteris Litoral Sul, empresa concessionária da rodovia.

O trânsito é intenso também na Via Expressa, na BR-282, em direção à Ilha de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são referentes às 9h desta terça.

Continente

O trânsito no bairro Itaguaçu terá alteração permanente em alguns locais a partir desta segunda-feira. As seguintes ruas passarão a ter sentido único: Rua Léo Vitor e Álvaro Soares de Oliveira, além da Travessa Amílton Berreta. O objetivo da mudança, de acordo com a prefeitura de Florianópolis, é proporcionar fluidez e segurança aos motoristas e pedestres que circulam pela região.

Imagem ilustrativa foi divulgada pela Prefeitura de Florianópolis com a função de informar os motoristas sobre as alterações Foto: Prefeitura de Florianópolis / Divulgação

