Até às 14h deste domingo, 28, 168 urnas apresentaram problemas em todo o Estado da Bahia. Desse total, 122 urnas eletrônicas foram substituídas. As outras passaram por ajuste de data e hora, reinicialização, alteração para uso de bateria interna ou troca do módulo impressor. Salvador lidera o número de ocorrências, com um total de 38 substituições de urnas eletrônicas. Em seguida, vem o município de Vitória da Conquista, terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 11 registros de troca de urna.

Na 120ª Zona Eleitoral de Valente foram registradas seis prisões por desobediência à ordem judicial eleitoral (Portaria nº 7/2018) que proibiu o consumo e venda de bebida alcoólica no município. Em Chorrochó (158ª Zona Eleitoral) houve uma prisão por boca de urna e arregimentação de eleitores, infringindo o art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, e em Ilhéus (26ª Zona Eleitoral) houve prisão de eleitor por divulgação de propaganda (Art. 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97). Em Itapetinga (140ª Zona Eleitoral), um eleitor foi preso por filmar a urna eletrônica na cabine de votação.