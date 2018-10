O líder do DEM na Câmara, deputado Rodrigo Garcia (SP) divulgou nota comemorando a eleição de 29 deputados do seu partido neste domingo, 7 de outubro. Segundo ele, o crescimento na legislatura reflete compromisso com o equilíbrio das contas públicas e a defesa da educação e da segurança.

"Ao assumir o protagonismo do debate político, ficaram claras as bandeiras que defendemos e continuaremos defendendo por um Brasil mais justo e que precisa voltar a crescer", disse Garcia, em nota.

A liderança do partido deve se reunir nesta terça-feira, dia 9, em Brasília para definir o apoio durante o segundo turno. Na segunda fase da eleição, Garcia disputa, como vice na chapa do tucano João Doria, o governo do Estado de São Paulo, contra o atual governador e candidato à reeleição, Marcio França (PSB).