O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta segunda-feira, 29, autorizar que as instituições financeiras reduzam mais rapidamente o limite do cartão de crédito de clientes que tenham uma deterioração de perfil de risco. Atualmente, os bancos precisavam respeitar um prazo de 30 dias entre o aviso aos clientes e a efetiva redução do limite do cartão.

Agora, a comunicação deve ocorrer apenas antes da redução do limite. "A regra anterior propiciava a expansão do endividamento além da efetiva capacidade de pagamento do cliente", explicou o Banco Central.