O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta segunda-feira (29) o cancelamento do projeto de construção do ambicioso aeroporto de Texcoco, após uma polêmica consulta na qual a população optou pelo projeto mais econômico do político de esquerda, denominado Santa Lucía, que obteve 69,95% dos votos.

"A decisão é obter o mandato dos cidadãos, de modo que serão construídas duas pistas no aeroporto militar de Santa Lucía, o atual aeroporto da Cidade do México será melhorada e o aeroporto de Toluca será reativado", disse AMLO em coletiva de imprensa.

López Obrador, que assume o poder no próximo 1 de dezembro, disse que buscará que os construtores do aeroporto que está em obras em Texcoco continuem seus trabalhos em Santa Lucía ou que se alcance um acordo para dar fim à construção.

"Há a possibilidade de que sigam com os contratos, fazendo a obra em Santa Lucía, o mesmo volume de obras, ou chegar a acordos. Em todo caso, vamos agir dentro da legalidade", afirmou.

Em uma polêmica consulta cidadã convocada por López Obrador, a construção do ambicioso aeroporto de Texcoco, de cerca de 13 bilhões de dólares, que atende a Cidade do México foi derrotada pela expansão da base militar de Santa Lúcia, projeto que o presidente eleito prometeu ser mais econômico.

Essas opções visam resolver o problema de saturação do atual aeroporto da Cidade do México, por onde passaram 44 milhões de passageiros no ano passado.

A consulta popular, promessa de campanha do político de esquerda que venceu em julho a eleição presidencial foi realizada de quinta a domingo, mas não respeitou o quadro jurídico dessas consultas e foram registradas irregularidades, como votos múltiplos de uma pessoa.

