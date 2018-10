O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou nesta quarta-feira que convocará 50 mil novos agentes para as distintas forças militares e policiais do país, em meio a escalada da violência criminal.

"Vamos convocar mais elementos para o Exército, para a Marinha, para a Polícia Federal e para outras corporações, em torno de 50 mil elementos em todo o país", disse à imprensa o futuro presidente, conhecido popularmente como AMLO.

Obrador acrescentou que fará a convocação a partir do primeiro dia do seu mandato, no dia 1º de dezembro, dirigida aos jovens que queiram integrar tais instituições.

O futuro presidente destacou que os novos agentes terão boas condições de trabalho e segurança social, e que a convocação faz parte de um "plano conjunto" de segurança que será revelado mais adiante.

Desde o início da ofensiva militar contra o crime organizado, lançada no final de 2006 pelo então presidente Felipe Calderón, mais de 200 mil pessoas foram assassinadas no México, segundo dados oficiais, que não precisam quantas caíram no combate à criminalidade.

* AFP