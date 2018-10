O produtor musical venezuelano Arca, parceiro de nomes como Kanye West e Frank Ocean, é uma das atrações internacionais do festival de música independente Yaga, que este ano será realizado na Love Story, tradicional inferninho paulistano, nos dias 3 e 4 de novembro.

A compositora e produtora britânica SOPHIE também é presença confirmada - é a primeira vez dos dois artistas no Brasil. Linn da Quebrada e BADSISTA completam a lista de "headliners" do evento. No total, são quatro artistas internacionais, 14 brasileiros e quatro performances.

Os ingressos, no segundo lote, custam R$ 140 ou R$ 250 (o pacote de dois dias). Segundo a produção do evento, a intenção do Yaga "é unir artistas internacionais e nacionais criando um intercâmbio artístico e cultural que beneficie todos os artistas, o público e promova uma troca de experiências entre comunidades diversas".

Veja o line-up completo do YAGA Festival:

Sábado, 3 de Novembro

- Onírica

- Mia Badgyal

- LV1SLV1

- ALADA

- Arca

- Cemfreio

- Aretha Sadick

- FKOFF1963+

- Juliana Huxtable

Domingo, 4 de novembro

- Sijeh

- Angela Caroneosso

- Luisa Puterman

- Linn da Quebrada

- Badsista

- SOPHIE

- DJ Whey

- Total Freedom

- Stroka

- 4 Performance Acts

- Valentina Luz

- Rafael Holland

- Bianca DellaFancy

- Euvira

Serviço

Local: Love Story (R. Araújo, 232)

Ingressos: www.yaga.live

Horário: Sábado, 3/11: 23h às 8h / Domingo, 4/11: 17h às 3h