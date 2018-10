O presidente francês Emmanuel Macron designou nesta terça-feira Christophe Castaner para o cargo de ministro do Interior, como parte de uma reforma ministerial, anunciou a presidência, que insistiu na manutenção do "calendário de reformas".

Macron reorganizou o governo para constituir "uma equipe renovada, dotada de um segundo impulso, mas cujo mandato continua sendo o mesmo", afirma um comunicado do Palácio do Eliseu, sede da presidência.

"Esta equipe de governo vai atuar na continuidade da política desenvolvida pelo governo e do calendário de reformas dos próximos meses", completa a nota.

Castaner, ex-militante socialista, uma das pessoas mais próximas de Macron, ocupava a secretaria de Relações com o Parlamento. Seu antecessor no ministério do Interior, Gérard Collomb, renunciou no início de outubro.

Em sua nova função, Castaner terá como principal auxiliar Laurent Nuñez, titular da Direção Geral de Segurança Interna (DGSI), designado secretário de Estado.

O deputado de centro-direita Franck Riester foi nomeado ministro da Cultura em substituição a Françoise Nyssen.

O centrista Marc Fesneau, líder da bancada parlamentar MoDem, foi designado ministro das Relações com o Parlamento, cargo anterior de Castaner.

Sua colega de partido Jacqueline Gourault assumirá o ministério da Coesão dos Territórios, cargo ocupado até agora por Jacques Mézard.

O ex-senador socialista Didier Guillaume será o novo ministro da Agricultura.

