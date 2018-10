Um dos conselheiros mais próximos a Ciro Gomes (PDT), o filósofo e ex-ministro Roberto Mangabeira Unger se encontrou nesta segunda-feira, 8, com o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, em São Paulo.

O petista busca o apoio de Ciro no segundo turno da disputa presidencial contra Jair Bolsonaro (PSL) e, apesar de acenos, ainda não recebeu uma declaração explícita de aliança.

Haddad e Mangabeira conversaram reservadamente no Hotel Pestana, em São Paulo, onde o petista montou um QG para debater as primeiras estratégias após o resultado do primeiro turno das eleições.

Em entrevista coletiva, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido "quer muito" o apoio de Ciro nesta etapa da eleição.

Ao deixar o hotel, Mangabeira disse que foi se reunir com "um amigo", confirmando que teve encontro com o presidenciável petista. Na campanha de Haddad, Ciro é visto como um aliado primordial no segundo turno. O núcleo que coordena a estratégia do PT na eleição está disposto, inclusive, a dar a Ciro um papel central na campanha de Fernando Haddad, admitindo inclusive que o ele integre um eventual governo em caso de vitória do PT.