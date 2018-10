A sexta-feira (19) iniciou com trânsito lento em determinados pontos da Grande Florianópolis.

No municípios de São José e Palhoça, em direção a Joinville, há cinco quilômetros de lentidão do km 215 ao 209 de acordo com a Arteris Litoral Sul, empresa concessionária da rodovia. As informações são referente às 6h45min desta quinta.

Ilha

Obras realizadas nas vias causam alterações temporárias no trânsito da Ilha. Em direção ao Sul, na SC-405, a construção da rampa de acesso do elevado do Rio Tavares gera restrição no trânsito desde segunda-feira (15).

Os motoristas que transitarem pela região devem estar atentos às seguintes alterações: a faixa da SC-405 que vem do Sul da Ilha em direção à Lagoa da Conceição vai ser deslocada passando por trás do pilar do Elevado.

Esta mesma faixa, sentido Sul da Ilha-Centro será deslocada cerca de sete metros para a esquerda (consequentemente, a outra faixa da mesma pista, sentido Centro-Sul da Ilha sofrerá deslocamento semelhante, só que à direita), numa extensão de 150 metros a partir do viaduto.

Trânsito no local tem alteração desde a noite de segunda (15) Foto: Leonardo Sousa / Prefeitura Municipal de Florianópolis

A rua Madre Benvenuta, no bairro Santa Mônica, segue com quatro cruzamentos fechados desde o dia 10 de outubro. Os cones permanecerão na via durante um período de 30 dias para avaliação junto a população de acordo com a Prefeitura de Florianópolis. O objetivo, segundo a prefeitura, é dar mais fluidez ao trânsito.

Cones irão permanecer no local por um período de 30 dias segundo a prefeitura Foto: Prefeitura de Florianópolis / Divulgação

