A candidata à vice-Presidência da República na chapa de Fernando Haddad, Manuela d'Ávila, comentou em sua conta no Twitter a derrota para Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Segundo ela, a população tem que "resistir e defender a democracia e liberdade".

"Perdemos, é justo que fiquemos tristes e preocupados, com a gente, com os nossos, com o Brasil. Mas a tristeza tem que se transformar rapidamente em resistência", disse, completando: "Eles venceram, mas a luta vai continuar. Vamos permanecer juntos, resistir e defender a democracia e a liberdade".