Um dos maquiadores mais badalados do Brasil, Lili Ferraz, foi ao Rio levar o seu apoio ao presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, neste segundo turno onde o capitão da reserva disputa o Palácio do Planalto com o candidato do PT, Fernando Haddad. Apontado pelas pesquisas como o favorito nessa corrida e criticado pelos opositores que lhe colocam a pecha de homofóbico, machista e racista, Bolsonaro postou na manhã deste domingo, 14, em sua página oficial no Twitter a declaração de apoio de Lili, que é nordestino e homossexual.

Ao lado de um Bolsonaro sorridente, Lili diz: "Estou aqui hoje no Rio tendo o prazer maravilhoso de conhecer essa figura linda que é o Bolsonaro. Longe do que falam, é uma pessoa maravilhosa, pensa igual a mim. Tá bom?"

Depois da declaração de apoio, ele pede para Bolsonaro mandar um abraço para algumas pessoas de sua família que amam o deputado "e alguns amigos meus homossexuais que não têm medo e que te adoram também, são raríssimos os amigos que não gostam."

Passados os 30 segundos dos rasgados elogios, Bolsonaro diz: "Todos nós do Brasil, somos seres humanos, brasileiros, patriotas, cumpridores dos nossos deveres e a opção de cada um interessa apenas pra ela. O Estado não tem que interferir nessa área." E além de agradecer o apoio de Lili Bolsonaro emenda que o País precisa de segurança, emprego e de meios para que todos possam ser felizes.

Pernambucano da cidade de Floresta, situada no sertão do Estado, e radicado há mais de 30 anos na capital paulista, Lili desde cedo gostava de maquiar a si própria, as irmãs e as amigas. Na adolescência, mudou-se para Recife e começou a atuar como transformista em boates LGBT. Na ocasião, conheceu um cabeleireiro de São Paulo que estava fazendo uma temporada num salão local e ele teve a oportunidade de atender a cantora Fafá de Belém. Convidado a trabalhar em São Paulo, começou a trabalhar em grandes emissoras de TV, como SBT e Record. Além da maquiagem, ele se dedica a uma outra paixão, a música.

Em menos de uma hora, o post já tinha mais de 55 mil visualizações. Além do Twitter, o post foi replicado também em outras redes sociais, como o Facebook. Abaixo do post com o vídeo de apoio de Lili, Bolsonaro voltou a tecer críticas ao partido de seu adversário, o PT. Em um post bilíngue (português e inglês), o presidenciável do PSL voltou a criticar o que considera viés autoritário do oponente, citando "aliança com ditaduras, controle da mídia, desarmamento dos cidadãos, aparelhamento das instituições e a corrupção como forma de anular os poderes" e reiterando que repudia tudo isso.