Os dias têm sido difíceis para figuras públicas dispostas a se manifestar sobre a política brasileira. O caldeirão social tenso apimentado pela eleição tem gerado reações de revolta, por exemplo, contra artistas – inclusive internacionais –que se posicionam sobre o momento do país. Esse cenário, suficiente para afugentar muita gente, tem efeito contrário no humorista Marcelo Adnet, sucesso de crítica e público com a série de vídeos em que imita (e ensina a imitar) candidatos à Presidência.

O humor, para Adnet, é uma arma para desarmar o acirramento e ajudar o brasileiro a sair da própria bolha virtual e refletir sobre a realidade. Aos 37 anos, o carioca, também jornalista, tem a maturidade suficiente de quem se interessa por política desde a juventude. Forjado com a marca registrada do improviso, que carrega do começo da carreira, na MTV, aos dias atuais na Rede Globo, ele não encara a comédia como um mero alívio cômico. O olhar crítico está sempre ao lado.

Usar o humor para se comunicar sobre a eleição não torna necessariamente leve a repercussão da série de tutoriais. Como contraponto às mais 20 milhões de visualizações nos vídeos do canal do jornal O Globo no YouTube, Adnet tem aprendido a lidar com manifestações contrárias de militantes virtuais. Recentemente, foi alvo de ameaças de internautas e até de fake news.

No final da manhã de terça-feira, minutos antes da publicação do primeiro tutorial do segundo turno, o humorista conversou por telefone com o Diário Catarinense por pouco mais de 40 minutos. De sua casa na capital do Rio de Janeiro, onde costuma se trancar no quarto para estudar as falas dos políticos, Adnet falou sério, mas também se descontraiu. Refletiu sobre o momento do país e a necessidade de enriquecer o debate. Também contou como lapida as imitações e revelou uma passagem inesquecível e sortuda que teve por Santa Catarina. Confira a seguir como foi o bate-papo.

Como você assimila a repercussão da série com tutoriais de imitações dos presidenciáveis do ponto de vista do sucesso de público e crítica e também das reações mais exaltadas?

Acho que fica na média, né? Por mais que a pessoa de fora pense que o elogio te joga para cima ou que te leva para um lugar de extremo sucesso, isso é bem relativo. Porque o sucesso é relativo. O sucesso não é palpável. Ele é um reconhecimento por um trabalho e a contribuição desse trabalho para o debate nessa eleição. No fundo, esse trabalho do tutorial foca muito no candidato, nas pessoas, nas ideias e nas propostas, que foram algo deixado de lado nessas eleições. É um debate mais de partidos, de medo e de rejeições, mais do que de construção de um discurso e de propostas. Acho que é muito legal o trabalho (série de imitações). Fico muito satisfeito, mas não posso me deixar tomar totalmente por ameaças e xingamentos porque ficaria refém disso. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. Esse trabalho tem um reconhecimento de pessoas bacanas: Elio Gaspari, Ruy Castro e o próprio Pedro Bial, e tanta gente da imprensa. Marina (Silva) e Ciro (Gomes) replicaram nas redes sociais deles. Então, é bacana estar fazendo esse trabalho porque me sinto dialogando com um momento que acho tão importante.

Qual é a sua contribuição para o momento do país?

A contribuição que está ficando é trazer as pessoas para o debate por meio do humor. Trazer pessoas que não necessariamente participam do debate político, que não gostam de política, através do riso, do humor, da comédia, da sátira. E (fazê-las) prestarem atenção em coisas que não prestavam antes e também gerar expectativa desse pequeno estudo sobre cada candidato, sobre as observações que vão ser feitas com cada um. Ao mesmo tempo que tem uma coisa que são as observações de fala, de fonoaudiologia, você tem também coisas que são críticas, que têm conteúdo jornalístico, que são falas ou pensamentos que os candidatos realmente concatenaram.

O que vem pela frente na série das imitações?

Tem presidentes do passado, figuras do passado, isso tudo me desafiando a fazer mais imitações. Vou ter um olhar também para os Estados, tentar olhar para as eleições estaduais. Haddad e Bolsonaro, acho que mais lá para a frente. Mais perto do final de semana de eleição vou ter alguma coisa deles.

Como você avalia esse momento turbulento em torno das eleições?

Acho que a nossa democracia é muito frágil. Desde a proclamação da República, em 1889, foi tudo muito frágil, cheio de interrupções, golpes, e cheio de momentos de crise constitucional, Congresso fechado e mais golpe, e outro de novo. E a gente viveu muita coisa desde o Diretas Já (na primeira metade da década de 1980). Nasci em 1981, então, de certa forma em 83, 84 e 85 estava começando a entender e olhar para o mundo. E tinha esse movimento inegável naquele momento pelo direito de o povo voltar a votar e ter representatividade. E desde então tivemos dois momentos importantes. A gente teve o Plano Real (em 1994), que estabilizou a economia, e depois o início do Lula (eleito em 2002), com políticas sociais que tiraram pessoas da miséria e deram oportunidade àqueles que nunca tiveram. Fizeram programas importantes, e acabou. Foram esses dois momentos, dois lampejos, e de novo a crise que a gente vive agora.

E esse clima de ânimos acirrados que o país vive hoje?

Esse momento violento já vem sendo anunciado há alguns anos e essa divisão está agora eclodindo. A realidade do brasileiro é muito recortada, muito regional. Mesmo dentro de certas regiões ou cidades não dá para comparar porque a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, a perspectiva do brasileiro é diferente de um cidadão para outro. Aqui no Rio de Janeiro a gente vive um clima de violência no discurso e nas ruas. Existe esse sentimento de receio. Eu, mesmo, estou na Justiça agora contra ameaças. E não quero revanche ou mal de ninguém, até porque o que quero é a defesa do direito de as pessoas falarem sem serem ameaçadas. E olha que estou fazendo humor, não estou fazendo uma acusação ou algo desse tipo. Quando chega no ponto que jornalistas têm medo, humoristas têm medo e artistas em geral ou pessoas que têm algum público têm medo de expressar sua opinião, isso é muito ruim. Acho que isso deveria ser básico, a gente debater e dialogar, e não achar motivo para ameaças, medo, acusação e perseguição. É um momento muito complicado em que a opinião está sendo perseguida e a voz das pessoas vem sendo muito questionada.

Você foi vítima recentemente dessa realidade acusatória. Além de ameaças recebidas, atribuíram a você a autoria de um áudio comprovadamente falso em que uma voz imitando o candidato Jair Bolsonaro, à época internado após levar uma facada, fala uma série de insultos.

Nesse caso específico, sou vítima, mas se for olhar pelo todo sou um privilegiado. E existem pessoas aqui no Rio de Janeiro, mesmo, que estão na linha de frente. Tem lugares que têm tiroteio todo dia. Existem regiões da cidade que estão em guerra. Então, quando escolho fazer esse tutorial (das imitações dos candidatos), escolho botar o meu na reta. Acho que é crime, sim, sou vítima nesse caso, mas acho que existe coisa bem mais grave. A minha entrada na Justiça e o fato de eu me posicionar contra esse tipo de ameaça e fabricação de notícia falsas, isso é uma coisa que nós vamos entender, infelizmente, depois da eleição. Não sei quanto tempo vai demorar para a gente entender o que criou todas essas notícias falsas. O áudio não é meu, e alguém, para me prejudicar, fez isso, mas não tem nada me ligando ao áudio. A imitação não é parecida com a minha voz, nem é o tipo de texto que eu faria.

Nesse momento difícil, só o humor pode nos salvar?

Há outras salvações. Muitas coisas podem nos salvar, mas o humor é a minha arma. É a palavra, é a comunicação. Acho que tem que se falar em educação, em professor, em livro, em debate, em Internet... E falar em Internet quer dizer incentivar cada vez mais a inclusão digital e de alguma forma que a gente consiga ter mecanismos que identifiquem o que é terrorismo cibernético. Porque as pessoas produzem não só notícia contra mim, mas contra várias pessoas, e existe uma máquina produzindo coisas sobre muita gente. O humor colabora porque pega as pessoas pelo outro lugar, pelo lugar do riso, do relaxamento. Ele não entra no mesmo lugar do cérebro que a informação jornalística. É um lugar mais emocional. Então, acho que o humor é muito importante dentro disso tudo porque ele é emocional.

Qual é o seu método criativo para compor os personagens e elaborar os textos?

Eu me tranco em um quarto e fico ouvindo eles (políticos) falarem. Boto vídeos de sabatinas, entrevistas, depoimentos e momentos e frases mais marcantes da carreira. Aí, vou anotando no caderno tudo o que é importante, e isso pode ser também um vício de linguagem, alguma questão de fonoaudiologia, de como a pessoa pronuncia uma ou outra palavra. E aí tem ainda o trabalho dos gestos, uma coisa que quando fui imitar o Haddad, para mim foi mais difícil. Porque ele não tem uma característica muito marcante na fala. Reparei que uma coisa que ele fazia muito para substituir a voz dele, que não é muito presente, é fazer gesto com a mão. E fiz um tutorial em torno dos vários gestos que ele faz com a mão.

Qual é a diferença de fazer humor na MTV, há cerca de uma década, e na Globo, atualmente?

Acho que é tudo diferente porque é um momento diferente de vida, para mim. Já estou em outro momento, estou mais velho, passei por outras coisas. Estou morando em outra cidade. Na MTV, morava em São Paulo. Agora, estou no Rio. Outra, que o país mudou. O momento político mudou. Outro dia estava vendo um vídeo daquela época e achei engraçado o fato de a gente já falar sobre política. Agora é tudo diferente, mas ao mesmo tempo é tudo familiar. Tenho saudade da MTV, mas aceito que aquilo é um momento do passado e, ao mesmo tempo, o passado convive no presente. Todo mundo que participou do Comédia MTV, individualmente, está fazendo coisas legais. A gente se fala, assiste um ao outro. A gente tem muito carinho por tudo o que rolou na MTV. E hoje está muito legal a família que a gente formou trabalhando na Globo também.

Há um discurso comum de invocar o politicamente correto como motivo para dizer que “hoje em dia tudo está muito chato” e que “não se pode mais fazer brincadeira com nada”. É por aí mesmo ou há um limite para o humor?

É questão, primeiro, do senso de quem faz a piada. E aí tem uma liberdade de escolha. Você pode falar que odeia as piadas de uma pessoa, e aí não segue essa pessoa, não vai nos shows dela. Enfim, não vive com aquelas piadas que não gosta. Fora isso, existe uma segunda coisa, que é a seguinte: o tão debatido limite do humor, que a gente tentou ver qual é. Acho que o limite do humor é a lei. Se você disse que é humor uma coisa que é um crime, então você não está fazendo humor. Você deve responder por isso judicialmente. Agora, por que botar um limite e dizer o que é certo e o que é errado? É muito difícil. O que existe é o limite de cada um, cada humorista tem um estilo e uma área de atuação. E a variedade é muito bem-vinda, mas a gente tem responsabilidade no que fala, e a gente deve primeiro debater. Se alguém se incomodar, vai falar. A gente pode ouvir a crítica. Sempre acho que isso é bom, mas se rolar algum crime no meio disso tudo, é bom que você responda. Por exemplo, fiz um quadro com uma imitação e alguém comentou que ia dar um tiro na minha cara. Isso não é piada, não é uma brincadeira. Isso é um crime.

A geração mais antiga do humor nacional, que teve nomes com Agildo Ribeiro, Jô Soares e Chico Anysio, era mais atuante em relação a temas políticos do que a atual?

Talvez depois da redemocratização fosse um ambiente mais tranquilo. Se pronunciar dentro da ditadura imagino que não fosse algo tão seguro assim, mas acho que é sempre um ato de coragem e de investimento na democracia (se posicionar politicamente). Hoje, a gente vive essa coisa do virtual, que não existia antes, que tem ataques direcionados, que tem invenção de notícias. Então, essa sofisticação da ameaça e a sua proliferação, junto com o anonimato e com o algoritmo, e tudo isso junto, tornou um ambiente muito tóxico, que afasta as pessoas do debate. Pessoas públicas não querem falar o que elas pensam muito profundamente porque isso, em algum lugar, traz um prejuízo. A crítica é sempre normal, mas quando vira uma coisa de ataque orquestrado, de milhares de pessoas ao mesmo tempo, fica um ambiente hostil. As pessoas acabam guardando mais a sua opinião, e o debate fica enfraquecido e superficial.

Quais são as suas referências no humor?

Monty Python foi uma referência. TV Pirata, Casseta & Planeta, Peter Sellers...

O vídeo do tutorial em que você imita, na sequência, vários candidatos lembra, por exemplo, Jerry Lewis.

Jerry Lewis, sim, sim. Na infância, exatamente. A infância está em um lugar nebuloso, que a gente lembra menos do que a adolescência. Meu pai e minha mãe adoravam ele, e eu assistia, provavelmente, junto com o Peter Sellers. Chico Anysio é outra referência, com certeza, o Agildo Ribeiro... Tanta coisa. A Escolinha do Professor Raimundo eu adorava. Ficava fascinado com aquele clima. Tem bastante referência aí, mas todas essas que falei foram importantes. Tem Trapalhões também. E tem coisas de fora do humor que acabam sendo influências também, mas aí tem todo um outro universo.

E o que você tem consumido fora do humor?

Tenho visto mais séries. Gostei muito de ver Handmaid’s Tale, O Conto da Aia. A série trata exatamente de uma realidade em que há um golpe, e há um terrorismo contra a democracia, que transforma a sociedade. Mostra uma realidade distópica. Acho que o Brasil pegou umas bifurcações que não deveria ter pego e chegou a um lugar que já é distópico de certa maneira. Tanto que a sociedade internacional olha para a gente com espanto muito grande. A gente vive quase que um mundo paralelo. É difícil de entender e acreditar, mas acho que fazendo humor e tendo espaço para crítica, e todo mundo tendo voz, a democracia pode sobreviver ainda.

Onde o público vai poder ver os seus próximos trabalhos?

Depois desse projeto com os presidenciáveis, do tutorial, que vai até o final das eleições, começo a gravar o Tá no Ar, que vai ao ar em janeiro para a sua provável última temporada. E há outros projetos também em andamento no cinema e na Internet.

Há alguma personalidade catarinense que você lembre de ter imitado de forma marcante?

Uma figura que lembro de Santa Catarina é o Esperidião Amin (risos). Porque eu gostava lá atrás, curtia política. Lembro da presença dele. Lembro também quando fui fazer shows em Floripa e ver na Internet alguns vídeos de manezinhos, caras com várias gírias engraçadas, uns bonés de aba reta e falando de um jeito bem curioso. Lembro disso mais do que necessariamente de uma imitação. E também da música do Dazaranha, o... (pausa) "Sou vagabundo confesso".

Que bacana. O pessoal aqui vai gostar de saber disso.

"Sou vagabundo confesso" (cantando). Essa aí é um clássico também. E quando fui fazer shows em Floripa sempre gostei muito. Aliás, tem uma história muito boa que foi a seguinte: em 2007, passei o réveillon aí na Praia da Daniela (no norte da Ilha de SC). Alugamos um quarto e sala para sete brothers. Fui de avião até Curitiba, e de lá dividi um táxi com dois caras. Chegamos eu e mais um amigo. Encontramos outros cinco em Floripa, passamos o réveillon. Eu tinha ido fazer um teste na MTV semanas antes. Isso era de 2007 para 2008, e entrei na MTV em 2008. E bebi no dia 30, e no dia 31 fiquei de ressaca. Não consegui beber e fiquei bem chateado com isso. Estava enjoado e de mau humor. Quando foi chegando a hora do réveillon eu estava bebendo água, destoando de todo mundo. Eu estava superconsciente. Lembro dos fogos queimando, e eu pedi, falei: "Pô, quero muito que a MTV me chame. Tomara que dê certo aquela entrevista na MTV. Tomara que isso vá para a frente". E aí fiz alguns outros pedidos, de saúde, felicidade e tal, em voz alta. Um amigo meu, do lado, ouviu e até alguns anos depois comentou: "Caraca, que poderoso foi aquele réveillon lá em Floripa. Aquele pedido que você fez ali, hein?" Foi um momento inesquecível. Gosto muito da cidade. É muito bonita. Apesar de ser Capital do Estado, tem uma coisa mais relaxada, de natureza e tranquilidade.

Quando o público vai ver você de novo em Santa Catarina?

Tem uma coisa que estou sempre perseguindo, que é ser feliz. É difícil, mas tento. E aí, nisso, quero voltar a fazer teatro para poder fazer uma turnê, mas como um novo espetáculo, que tenho que montar. Então, isso é um movimento que a gente faz devagarinho, aos poucos. E aí, quando tem uma janela na nossa vida a gente monta o espetáculo e ensaia para poder, em outra janela, viajar com ele. E espero que no ano que vem ou, no máximo, no outro já esteja aí em Florianópolis para levar o meu espetáculo.

