Mais uma polêmica envolvendo o mundo artístico e o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) está pipocando nas redes sociais. Nesta quarta-feira (31), Marcelo D2 fez comentários no Twitter a respeito de Hélio Fernando Barbosa Lopes, também do PSL, deputado federal da base do capitão da reserva e que apareceu ao fundo da transmissão do primeiro discurso de Bolsonaro após a vitória nas eleições.

D2 se referiu a Hélio como "negão do Bolsonaro" e virou alvo de revolta entre os usuários da rede social, que elevaram o termo #MarceloD2racista aos Trending Topics. "Tô querendo tocar nesse assunto, super delicado, a alguns dias. E o negão do Bolsonaro hein? Talvez seja essa a nova nomenclatura pro escravo da casa grande. Bater palma pro patrão, no caso aqui lamber o coturno do capetão. 'Eu não sou racista, tenho ATÉ um amigo preto'", escreveu o rapper.

Nas publicações seguintes, o artista falou que Hélio "foi o escolhido para blindar o Bunda Suja de ser chamado de racista". Diante da publicação, ele começou a responder diversos usuários que se indignaram com o texto. "O pior de tocar nesses assuntos é ver o quanto tem gente ignorante q deveria só calar a boca e talvez pensar sobre o assunto, cada vez mais me assusto como tamanho da ignorância!", completou.

Hélio Fernando Barbosa é amigo de longa data do militar reformado e foi o deputado federal mais bem votado do Rio de Janeiro, somando mais de 340 mil votos. Nas eleições deste ano, o candidato utilizou o nome político de Hélio Bolsonaro, referenciando o presidente eleito.

Em resposta, Hélio publicou uma série de vídeo em seu perfil sobre as publicações: "Estão dizendo por aí que sou escravo. Será que é pela cor da pele? Negativo. Tem por aí, principalmente quem critica: escravo do vício, da corrupção e aquele que acusa os outros de escravo, que é cego".

To querendo tocar nesse assunto, super delicado, a alguns dias . E o negão do Bolsonaro hein ? Talvez seja essa a nova nomenclatura pro escravo da casa grande. bater palma pro patrão, no caso aqui lamber o coturno do capetão. “Eu não sou racista, tenho ATÉ um amigo preto” pic.twitter.com/gPtCb7MWWI — Marcelo D2 (@Marcelodedois) October 31, 2018

Hélio foi o escolhido pra blindar o Bunda Suja de ser chamado de racista — Marcelo D2 (@Marcelodedois) October 31, 2018

No Twitter, os internautas tiveram diversas reações à publicação; veja algumas:

“Não discuto com viciado e nem com vagabundo”#MarceloD2Racista — Rica Perrone (@RicaPerrone) October 31, 2018

Sou negra , sou carioca , sou pobre não faço parte dessa sua ideia ideologica #MARCELOD2RACISTA pic.twitter.com/fb0s6IjRk8 — JULIANA (@Julianalifee) October 31, 2018

Sou negro, sou cearense e sou eleitor do Bolsonaro. Não faço parte da sua senzala ideológica @Marcelodedois

Respeita nossa cor.#MARCELOD2RACISTA pic.twitter.com/sG1cB422Zv — Gean Carlos (@Geanbjj01) October 31, 2018

Sou pardo, sou nordestino, sou cearense e não faço parte de sua Senzala ideológica.#MARCELOD2RACISTA pic.twitter.com/47LYuzB7M4 — Jhonata Auriberto GAB (@jhonataveritate) October 31, 2018

Racismo pra mim é olhar pra um negro e já enxerga-lo como escravo, "lamber coturno" os dois são amigos de infância e o Helio foi eleito como o mais votado por seu mérito! Péssima atitude de quem se diz "defensor de minorias" #MarceloD2Racista pic.twitter.com/vZxKYUDpcR — Sabrina (@sasadumont) October 31, 2018

Pra mim isso não é apenas um choro de perdedor, pra mim isso é falta de humanidade e mal caratice! O bom disso tudo é que as máscaras vão caindo e nós vemos os verdadeiros intolerantes e racistas se revelando. #MARCELOD2RACISTA

Desse lado o amor se vê na prática e não só em falas pic.twitter.com/Cnrs0ZDziH — Isa (@Isa_al7) October 31, 2018

Sou negra sim, cabelo ruim sim, apoiadora do Bolsonaro sim. Racista é a sua opinião de que negro não pode concordar com ele. Se toquem vcs não são donos de nós a escravidão acabou faz tempo e tenho orgulho de ter nascido assim #MARCELOD2RACISTA pic.twitter.com/zgMqRHNT4V — Amanda Karol ⚠ (@0velhaColorida) October 31, 2018

