Os médicos do Hospital Albert Einstein Antonio Luiz Macedo e Leandro Echenique recomendaram que o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, não participe do Debate da TV Bandeirantes nesta quinta-feira (11). Os médicos irão reavaliar o candidato na próxima quinta-feira (18). Ao saber da recomendação, o candidato do PT, Fernando Haddad, afirmou que aceitaria ir "até a uma enfermaria" para debater com o adversário.

De acordo com a equipe médica que acompanha o Bolsonaro, ele também não participará de nenhum dos debates que estavam programados para a próxima semana, como os do Estadão/Gazeta; SBT/Folha e RedeTV/IstoÉ, e de atividades na rua.

— Eu vou até a uma enfermaria na boa, para fazer o debate. Ele falou que não quer se estressar? Vou falar docemente, nem altero a voz. Faço o que ele quiser para ele dizer o que pensa — afirmou Haddad, ao ser informado do cancelamento do debate enquanto concedia entrevista à imprensa estrangeira. — Os brasileiros precisam saber a verdade — emendou o ex-prefeito de São Paulo.

Surpresa na emissora

Antes de a equipe médica de Bolsonaro desautorizá-lo de participar do debate da Band, a direção de jornalismo da emissora trabalhava com a possibilidade de que o encontro pudesse ocorrer no Rio de Janeiro. No início da semana a equipe de Bolsonaro acenou com a possibilidade de o debate ocorrer na capital fluminense, caso os médicos do candidato do PSL o proibissem de tomar um avião.

Uma equipe da Band de São Paulo foi deslocada para o Rio de Janeiro para montar o estúdio e a logística para que o debate pudesse ocorrer. A expectativa ainda na manhã desta quarta (10) era de que Bolsonaro confirmaria sua participação.

A informação de que o presidenciável do PSL não participará do debate nem mesmo no Rio pegou os profissionais da emissora de surpresa.



Calendário dos debates no segundo turno:

11/10 – Band - 22h

14/10 – Estadão/Gazeta - 19h30min

15/10 – RedeTV! - 22h

17/10 – SBT/Folha - 18h20min

21/10 – Record - 22h

26/10 – Globo - 21h30min

