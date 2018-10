Um representante do grupo supremacista Ku Klux Klan (KKK), dos Estados Unidos (EUA), elogiou o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). A menção ao candidato brasileiro foi feita pelo historiador David Duke em 9 de outubro, em um programa de rádio que ele apresenta. O concorrente ao Planalto, contudo, publicou em suas redes sociais que recusa "qualquer tipo de apoio vindo de grupos supremacistas".

Duke foi um dos articuladores dos protestos em defesa da supremacia branca em Charlottesville, em 2017, e atuou como cabo eleitoral de Donald Trump entre membros da extrema-direita americana. O presidente norte-americano diz que não o conhece pessoalmente e que rejeita o apoio.

O membro da KKK destacou Bolsonaro como parte de um fenômeno nacionalista em escala global. Porém, fez ressalvas da relação do brasileiro com os judeus — a quem acusa de fazer uma "lavagem cerebral no mundo".

— Ele soa como nós. E também é um candidato muito forte. É um nacionalista — disse o ex-líder da KKK, complementando:

— Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos EUA, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como por exemplo, nos bairros negros do Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (16), com a repercussão da notícia, Bolsonaro publicou uma nota em suas mídias sociais dispensando o apoio de Duke, com mensagem inclusive em inglês:

"Recuso qualquer tipo de apoio vindo de grupos supremacistas. Sugiro que, por coerência, apoiem o candidato da esquerda, que adora segregar a sociedade. Explorar isso para influenciar uma eleição no Brasil é uma grande burrice! É desconhecer o povo brasileiro, que é miscigenado."

I refuse any kind of support coming from supremacist groups. I suggest that, for consistency, they support my adversary the candidate of the left party, who loves to segregate the society! This is an offense with Brazilian, the most beautiful and mixed race people in the world.