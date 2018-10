Mensagem em que Haddad elogia a Venezuela é falsa /

A checagem abaixo foi produzida pelo Projeto Comprova , iniciativa que reúne a NSC Comunicação e outros 23 veículos de mídia do país no combate à desinformação nas Eleições 2018 . A checagem teve colaboração da NSC e veículos parceiros: Uol e Nexo.

Falso - O tuíte original não foi localizado e o nome de usuário do candidato, na montagem, não exibe o símbolo de arroba como é padrão no Twitter.

É falsa a imagem disseminada nesta semana no WhatsApp com um suposto tuíte elogioso do candidato a presidente Fernando Haddad (PT) ao governo da Venezuela. A mensagem seria de 13 de outubro de 2014, mas a peça que circula no aplicativo é uma montagem.

Com erros de pontuação e acentuação, o suposto tuíte tem felicitações a Nicolás Maduro, presidente do país vizinho que atravessa grave crise: “A revolução que acontece na Venezuela, é sem dúvidas uma conquista que deverá ser exemplo para todos os Paises! Parabéns Maduro! Estamos juntos ! (sic)”. No alto da imagem, um texto, também com erros de pontuação, apresenta o falso tuíte: “Como é bom, esse twitter, é só ter um pouco de paciência e vasculhar, que vc acha cada coisa! (sic)”.

Os erros de português são somente indícios de que a publicação não é verdadeira, mas o projeto Comprova identificou outras claras evidências de falsificação do tuíte.

A busca avançada do Twitter não localiza a suposta mensagem, há um único tuíte na conta do presidenciável na data em questão, sobre a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). Na época, o petista era prefeito de São Paulo.

A mesma ferramenta de busca mostra que não há nenhum tuíte do candidato a presidente, em qualquer data, que faça referências à Venezuela e a Maduro.

Haveria uma possibilidade ainda de que o post pudesse ter sido deletado, mas um detalhe denuncia a montagem. Ao comparar a imagem disseminada com a formatação do Twitter, é possível visualizar uma diferença fundamental: a montagem não tem o símbolo de arroba que sempre aparece antes da conta responsável por um tuíte. Está grafado "Haddad_Fernando" quando deveria ser "@Haddad_Fernando".

Consultado pelo Comprova, o Twitter respondeu que não comenta sobre tuítes ou contas específicas.

Em buscas no Google, também não foi encontrada declaração semelhante de Haddad reproduzida em qualquer veículo de comunicação.

Diferentemente do PT, o candidato a presidente disse, na campanha eleitoral, que a Venezuela não vive em um regime democrático atualmente e que o Brasil precisa ajudar o país vizinho a encontrar o caminho pela democracia.

O Comprova recebeu dezenas de pedidos de checagem da montagem pelo WhatsApp do projeto (11-97795-0022).

