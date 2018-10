O mercado de trabalho brasileiro criou 137.336 empregos com carteira assinada em setembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (22) pelo Ministério do Trabalho. O número havia sido publicado inadvertidamente no site do ministério durante a tarde desta segunda. Esse é o melhor resultado para o mês desde setembro de 2013, quando foram gerados 211.068 empregos formais. Em Santa Catarina, o saldo de empregos foi de 7.217, o maior desde fevereiro deste ano.

O mês de setembro é o nono seguido com criação de empregos formais, de acordo com a série histórica com ajuste sazonal. O mês registrou o melhor desempenho do ano e ficou à frente de abril, quando a economia gerou 127.134 empregos formais - até então, o melhor resultado de 2018.

O resultado do mês passado veio melhor que o previsto pelos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam expansão do mercado de trabalho com criação entre 47.819 a 127.000 vagas, sem ajuste sazonal. Com base no intervalo de 13 estimativas, a mediana indicava a criação de 100.000 empregos formais em setembro.

No acumulado de janeiro a setembro, o Caged registra criação de 719.089 empregos formais na série com ajuste sazonal. Nos 12 meses até setembro, o Ministério do Trabalho registra a criação de 459.217 empregos com carteira assinada.

O crescimento do emprego em ritmo superior ao esperado pelos economistas foi liderado pelo setor de serviços em setembro. Dados do Ministério do Trabalho indicam que os serviços registraram a criação de 60.961 empregos, seguidos pela indústria de transformação, que elevou o número de trabalhadores com carteira assinada em 37.449 vagas. O comércio foi o terceiro setor que mais gerou empregos, com 26.685 postos no mês passado.

Entre os demais setores, a construção civil criou 12.481 empregos, os serviços industriais de utilidade pública ganharam 1.091 postos, a administração pública registrou 954 novos empregos e o segmento de extração mineral teve 403 novas vagas. Por outro lado, o agronegócio registrou fechamento de 2.688 empregos formais no mês passado. Esse foi o único setor econômico com fechamento de empregos em setembro.

Saldo positivo de 7 mil empregos em SC

Em Santa Catarina, o saldo de empregos foi de 7.217, o maior desde fevereiro deste ano. O Estado teve crescimento pelo segundo mês, recuperando as consecutivas perdas de maio, junho e julho, que totalizaram um saldo de -8.745. No ano, o mercado de trabalho catarinense gerou 44.933 empregos.

Os setores que puxaram os números foram o de serviços, o comércio e a indústria. Quanto a variação, o único setor que demitiu mais que admitiu foi o da construção civil (saldo de -58).

