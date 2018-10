Candidato derrotado no segundo turno da eleição para governador de Santa Catarina, Gelson Merisio (PSD) se pronunciou em entrevista coletiva. O político desejou boa sorte ao governador eleito, Carlos Moisés (PSL), mas que irá fazer oposição ao futuro governo.

— Minha sincera torcida para que as propostas apresentadas por ele possam ser executadas, que o povo escolheu. Não tenho nenhuma queixa para fazer, nenhum culpado pra encontrar. Pelo contrário, tenho que respeitar a vontade da população.

Sobra a grande diferença de votos para o adversário (71,09% a 28,91%), Merísio declarou: "não houve eleição no segundo turno, houve uma eleição no primeiro turno que nos deu o primeiro lugar, e no segundo turno houve um processo de verticalizar, onde o eleitor compreensivelmente não quis discutir temas estruturais, preparo, experiência, quis fazer um processo de verticalizar. Torço para que as medidas sejam acertadas."

Com relação ao futuro, ele informou que a partir de agora voltará a cuidar da atividade privada dele.

— Quem exerce função pública tem que saber que ela tem começo, meio e fim.

Questionado se caso fosse convidado a integrar o governo, iria integrá-lo, respondeu "em nenhuma hipótese".

— Nós temos que fazer o nosso papel legítimo que é da oposição.