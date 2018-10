Os candidatos ao governo de Santa Catarina Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merisio (PSD) se dirigiram aos eleitores de todo o Estado ela última vez, durante a última participação de ambos no horário eleitoral gratuito da tarde, nesta sexta-feira (26).

Além desse programa, também houve as transmissões do horário eleitoral gratuito no rádio, no começo da manhã e no início da tarde. À noite, está previsto o último programa, a partir das 20h30min.

O primeiro a aparecer, conforme a ordem determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), foi Merisio, que terminou o primeiro turno em primeiro lugar na apuração.

O programa do candidato do PSD começou com uma crítica ao fato de Moisés não ter comparecido ao debate que seria realizado pela NSC TV. Ele também criticou o fato de o oponente ter entrado na Justiça para tentar impedir a participação de Merisio em uma entrevista, conforme tinha sido acordado com ambos os candidatos.

No restante do programa, Merisio ressaltou a experiência acumulada na política. Houve uma aparição do candidato a vice, João Paulo Kleinübing (DEM). Os dois agradeceram o trabalho dos apoiadores e pediram votos.

Na sequência, o programa de Moisés começou, de novo, ressaltando que não houve dinheiro público de nenhum fundo partidário ou eleitoral para a campanha. A candidata a vice, Daniela Reinehr (PSL), não falou.

Moisés se colocou como a novidade nessas eleições e fez um apelo aos eleitores que buscam alguma mudança no cenário político local. O programa não teve apresentação de propostas para os problemas catarinenses. O candidato encerrou a participação lembrando a trajetória e pedindo votos aos eleitores.

