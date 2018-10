João Paulo Kleinübing (DEM) estava na metade do mandato de deputado estadual quando foi eleito, pela primeira vez, aos 31 anos, prefeito de Blumenau, no Vale do Itajaí. Assumiria em janeiro de 2005 e, quatro anos depois, na eleição de 2008, seria reeleito. Aos 35 anos, ocupou pela segunda vez a cadeira que o pai, Vilson Pedro Kleinübing, também havia sentado em 1989. Agora, prestes a encerrar a jornada como deputado federal, se uniu a Gelson Merisio, deputado estadual, na briga pelo comando do Estado. Na bagagem, traz a experiência de já ter sido secretário de Estado da Saúde para aplacar um dos maiores déficits de Santa Catarina.

Perfil

Nome: João Paulo Karam Kleinübing

Idade: 45 anos | 19/12/1972

Nasceu: Florianópolis

Partidos: PFL, PSD e, atualmente, DEM

Cargos eletivos: presidente da Eletrosul em 2001; deputado estadual em 2002; prefeito de Blumenau eleito em 2004 e reeleito em 2008; presidente Badesc em 2013; e deputado federal em 2014; secretário de Estado da Saúde por dois anos até 2016

Antes da política foi: administrador

Você acredita que a figura do vice passou a ser mais valorizada nos últimos anos? O impeachment recente mudou de alguma forma a figura do vice? Deu mais importância ao cargo?

Acho que não. O vice sempre teve essa importância, especialmente eu e Merisio temos uma relação muito próxima, temos nos apresentado para a sociedade no sentido de fazer um governo construído a quatro mãos, com as nossas experiências e histórias, tanto que as pessoas precisam acompanhar e entender que o governo tem uma dupla que vai governar e contribuir. Não acho que o impeachment por si trouxe essa importância, acho que sempre houve essa discussão e essa complementaridade aqui no Estado.

Qual será seu papel dentro do governo do Estado em caso de vitória?

Meu papel, até com a experiência que eu tenho, fui prefeito, é contribuir com o gerenciamento do governo. Poder, junto com o Merisio, acompanhar as ações junto com nossa equipe, que será bastante enxuta, esse é um compromisso importante que nós temos com os catarinenses, um governo bastante enxuto, com apenas 10 secretários e o meu papel será, ao lado do Merisio, fazer a coordenação do trabalho geral do governo acompanhando as ações.

Quais são os planos políticos para o futuro, caso ganhe ou perca?

Eu só disputo uma eleição de cada vez. Meu plano é contribuir para Santa Catarina, sempre disse, desde a minha primeira eleição, que eu estaria à disposição para qualquer missão que ele me confiasse. Vamos respeitar essa eleição que está em andamento.

E em caso de vitória?

Aí eu vou cuidar dos próximos quatro anos, me dedicar pelos próximos quatro anos da minha vida para o Estado. Sempre critiquei muito quem fazia uma eleição pensando na próxima. Vamos ter muito trabalho pela frente e eu quero dedicar estes quatro anos a Santa Catarina.

Quais são as propostas dentro do plano de governo de autoria própria, que foram contribuições suas?

Nosso plano de governo foi concebido, de certa forma, em conjunto, mas eu acho que contribui principalmente com relação a questão do ensino médio, da valorização do ensino médio, do ponto de vista com foco na formação profissional, de você tratar da educação em tempo integral e não da escola em tempo integral, que são coisas diferentes, que é um vertente importante do nosso plano de governo. A questão da saúde, até pela experiência que eu tenho, do ponto de vista de nós mudarmos a questão da gestão hospitalar em SC valorizando o resultado, principalmente os filantrópicos. Só para citar dois exemplos. São contribuições que eu tenho falado muito sobre isso até pela experiência que eu tenho.

Leia também:

Eleições 2018: As propostas de Gelson Merisio para SC