O México permitiu na noite desta segunda-feira a entrada em seu território de centenas de migrantes hondurenhos que estavam retidos em uma ponte na fronteira com a Guatemala e que integravam a caravana que pretende chegar aos Estados Unidos, informou uma autoridade migratória.

Foi permitida a passagem "porque a chancelaria (mexicana) pediu que não ficassem expostos ao tempo e sofrendo com as inclemências do clima", disse à AFP o comissário de Migração Gerardo García.

ONGs guatemaltecas avaliaram que o grupo retido na ponte era formado por cerca de 400 pessoas, enquanto outros milhares de migrantes entraram no México por outros acessos.

* AFP