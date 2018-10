Mais de 4.200 pessoas, entre moradores e alguns turistas no Pacífico mexicano, aguardavam nesta terça-feira (23) em abrigos a chegada do potente furacão Willa, categoria 3 da escala Saffir-Simpson, que tocará o solo entre os estados de Sinaloa e Nayarit (noroeste) no fim da tarde.

Segundo o boletim das 18H00 GMT (15h de Brasília), do Centro Nacional de Furacões (NHC), dos Estados Unidos, com sede em Miami, o olho de Willa estava a 40 km das Ilhas Marias, com ventos sustentados de 195 km/h e se deslocava a 9 km/h.

"Foram realizadas ações de evacuação preventiva nas zonas de alto risco e nos destinos turísticos. Foram evacuadas mais de 4.250 pessoas, já enviadas a 58 abrigos temporários", disse em coletiva de imprensa o chefe da Proteção Civil da secretaria de Governo (ministério do Interior), Luis Felipe Puente.

O corpo do furacão, acrescentou, está nas Ilhas Marias, uma prisão sem muros, mas cercada de tubarões, onde estão 1.000 detentos, alguns com familiares. "Até o momento, não temos informes de alterações", assegurou o funcionário.

Segundo previsões meteorológicas, Willa tocaria o solo por volta das 00h00 GMT de quarta-feira entre o norte de Nayarit e o sul de Sinaloa.

A chancelaria, acrescentou Puente, entrou em contato com governos de outros países para que informem seus cidadãos que visitam o Pacífico a que atendam as recomendações da Proteção Civil.

* AFP