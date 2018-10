O Ministério de Minas e Energia (MME) abriu para consulta pública a minuta do Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 (PDE 2027). O documento poderá ser obtido no site do ministério e as contribuições podem ser enviadas no prazo de 30 dias, a partir desta sexta-feira, dia 26.

De acordo com aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta, também fazem parte da consulta, entre outras, uma nota técnica sobre o modelo de decisão de investimentos para expansão do SIN e uma outra nota técnica sobre o custo marginal de expansão do setor elétrico brasileiro, com metodologia e cálculo.