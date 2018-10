O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, viaja este fim de semana para Lisboa para assinar memorando de entendimento entre o MME e o Ministério da Economia de Portugal sobre cooperação em energia.

Moreira Franco também irá participar de reuniões com autoridades portuguesas das áreas de energia, mineração e investimentos e com investidores interessados nos próximos leilões do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). As informações estão no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 11. O período da viagem do ministro será de 13 a 17 outubro.

Cultura

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, também fará viagem internacional no fim deste mês. De 29 de outubro a 2 de novembro, ele irá a Pretória, África do Sul, para participar da 3ª Reunião de Ministros da Cultura do Brics.

Guardia

O Diário Oficial informa ainda que o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, vai tirar dois dias de férias na próxima semana. Os dias de descanso do ministro serão 15 e 16 de outubro.