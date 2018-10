O presidente do PSL, Gustavo Bebianno (PSL), disse que ainda não está confirmado como ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele afirmou que há "bons nomes" sendo cogitados para o cargo, como a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon e o juiz federal Sérgio Moro. Apesar, disso afirmou que ainda não houve nenhuma conversa com os dois sobre o assunto. Bebianno ainda disse que Moro pode ser indicado para compor o Supremo Tribunal Federal (STF) "mais para frente".