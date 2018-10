O dono de vários bordeis que aspirava a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Nevada, nos Estados Unidos, morreu nesta terça-feira (16) e as autoridades indicaram que seu nome permanecerá na cédula eleitoral.

Dennis Hof, de 72 anos, foi encontrado morto em Love Ranch, um de seus bordeis legais em Crystal, informou o xerife do condado de Nye.

Segundo o jornal Reno Gazette, o candidato republicano pró-Trump celebrou o seu aniversário na segunda-feira com uma festa que contou com a presença, entre outros, da estrela pornô Ron Jeremy.

Chuck Muth, o chefe da campanha de Hof, disse no Twitter que Jeremy encontrou o corpo quando foi acordá-lo nesta terça de manhã.

Muth disse que Hof aparentemente teria "morrido enquanto dormia tranquilamente".

Dennis Hof, que protagonizou o reality-show da HBO chamado "Cathouse" sobre as prostitutas que trabalham para ele, aspirava conseguir uma cadeira na Assembleia de Nevada.

Segundo a lei desse estado, seu nome permanecerá na cédula das eleições de 6 de novembro neste distrito conservador, onde aparecia como favorito contra seu adversário democrata.

Autor de "The Art of the Pimp: One Man's Search for Love, Sex, and Money", sua autobiografia, Hof se chamava de "Trump of Pahrump", em homenagem à cidade de Nevada onde era dono de outros dois bordeis.

A ex-estrela da NBA Lamar Odom foi alvo de um escândalo depois de ter sido encontrado inconsciente no Love Ranch após uma estadia de quatro dias.

* AFP