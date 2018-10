Um jovem morreu após um acidente registrado na BR-116, em Santa Cecília, município próximo à Curitibanos, na Serra de Santa Catarina. O acidente aconteceu na manhã de sábado (20), no km 136 da rodovia federal.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda CG, com placas de Santa Cecília, e uma caminhonete Ford Ranger, com placas de Lages. O automóvel teria colidido também contra uma estrutura metálica de contenção, fixada às margens da rodovia. Não há informações sobre as circunstâncias da colisão.

Uma equipe da Auto Pista Planalto Sul, empresa concessionária da rodovia na região, esteve no local, mas o motociclista morreu com o impacto do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

