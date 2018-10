Um motociclista morreu após uma colisão na SC-370, em Gravatal, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu na terça-feira (23), no km 164 da rodovia estadual.

O motociclista, identificado como Edson Idalêncio, de 59 anos, conduzia uma motocicleta com placas de Braço do Norte quando teria colidido na traseira de um caminhão Volkswagen com placas de Tubarão, que pertencia a uma empresa, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Ambos trafegavam no mesmo sentido da rodovia, de Tubarão em direção a Gravatal.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital de Tubarão, mas morreu na unidade conforme a PMRv. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

