Um homem morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na BR-101, em Maracajá, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (26), por volta das 23h, no km 402 da rodovia federal.

A vítima, identificada como Paulo Sérgio Manoel, de 48 anos, conduzia uma motocicleta Honda/CBX, com placas de Maracajá, pela marginal da rodovia em direção à Araranguá.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria colidido na lateral de uma carreta Scania, com placas de Paranaguá (PR), que estaria saindo de um posto de combustível.