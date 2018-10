Um jovem ficou ferido após um acidente registrado na BR-101, no município de Içara, Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (17), por volta das 5h.

O automóvel Fiat Pálio Wekeend, com placas de Tubarão, trafegava sobre a ponte da Rodovia Mário Covas quando teria saído da pista e caído da ponte. O veículo trafegava sentido Norte do Estado, em direção a Tubarão. Informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam a possibilidade de o motorista ter dormido enquanto dirigia.

O condutor do automóvel, um jovem de 22 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Donato, em Içara. Ele estava sozinho no automóvel no momento do acidente.

Leia também

Policial Militar da reserva catarinense e esposa são encontrados mortos na Argentina

Florianópolis recebe primeira audiência sobre privatização do trecho Sul da BR-101

MP denuncia pais por estelionato e apropriação indevida do dinheiro

o indevida do dinheiro