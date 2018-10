Dois motoristas ficaram gravemente feridos após uma colisão entre duas carretas no Oeste de Santa Catarina. A batida foi registrada por volta das 10h no km 84,5 da BR-153 em Concórdia. As informações são do G1 Santa Catarina.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Concórdia, mas não foram passadas informações sobre o estado de saúde.

Um dos caminhões tinha placas de Rio Branco do Sul (PR) e o outro era de Artur Nogueira (SP), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF-SC). Uma das carretas transportava piscinas.

A rodovia federal chegou a ficar com trânsito em meia pista por cerca de quatro horas, até 14h.

Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Leia mais

Homem morre após colisão frontal entre carro e caminhão, na BR-282, em Lages, Serra de SC

Operação Finados inicia quinta em SC; em caso de chuva, motoristas devem seguir recomendações específicas

Alerta de enxurrada e temporal para municípios de SC é emitido pela Defesa Civil