Operação irá contar também com restrição no trânsito de caminhões em determinado horários do feriadão

A Operação Finados terá início a partir desta quinta-feira (1) nas rodovias federais de Santa Catarina. Assim como costuma ocorrer em outros feriados prolongados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá realizar uma força-tarefa a fim de intensificar a fiscalização nesses locais.

O intuito da ação, segundo o órgão, é lidar de maneira preventiva com comportamentos que aumentam o risco de acidentes graves com vítimas, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular e falta de equipamentos de segurança — cinto de segurança, capacete e cadeirinhas para crianças.

Neste feriado em específico, haverá uma atenção direcionada a trechos próximos a cemitérios localizados às margens das rodovias, como nos municípios de São José, Palhoça, Sombrio e Santa Rosa do Sul, na BR-101; em Correia Pinto, na BR-116; Mafra, na BR-280; Lages, na BR-282; e Blumenau, na BR-470.

Além disso, segundo a PRF, as atividades também estarão concentradas nos locais com maior incidência de acidentes e crimes conforme estatísticas internas. O encerramento das atividades está previsto para as 23h59min de domingo, dia 4.

Reforço

Policiais que atualmente trabalham em áreas administrativas estão previstos para também atuarem na operação. Além deles, a equipe será composta por agentes de grupos especiais, como do Grupo de Motociclismo Regional (GMR) e do Núcleo de Operações Especiais (NOE) de acordo com o órgão.

Recomendações especiais para chuva

Estão previstos grande volume de chuva para determinadas regiões do Estado ao longo do fim de semana. Para além dos cuidados habituais, há recomendações específicas para os motoristas que irão dirigir sob essas condições.

Com a pista molhada, costuma haver acidentes causados por aquaplanagem — quando o veículo derrapa em uma lâmina de água que se forma em cima do asfalto, fazendo com que o condutor perca o controle da direção. Diante disso, os cuidados nas rodovias devem ser redobrados de acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adriano Fiamoncini.

— O ponto fundamental é diminuir a velocidade, principalmente nas curvas. Se o condutor fizer isso, dificilmente o veículo vai aquaplanar. Depois, é necessário aumentar a distância para o veículo que segue a frente. Com a pista molhada, o atrito entre os pneus e o asfalto diminui, o que aumenta a distância de frenagem.

Outro ponto de atenção é em relação ao estados dos pneus. Conforme Fiamonicini, é preciso atentar para os sulcos dentro da marca mínima se segurança, a marca TWI.

— Quanto mais água fluir pelos sulcos, mais atrito haverá da borracha com o asfalto e melhor será a frenagem —, explica.

Orientações gerais

Os horários de saída e retorno do feriadão, que registram maior incidência de veículos nas rodovias, são os que merecem mais atenção dos motoristas de acordo com a PRF.

— A maioria dos acidentes são registrados geralmente no último dia da operação, data de retorno, quando o fluxo de veículos chega a dobrar em relação ao um dia normal. Na quinta-feira, das 14 às 22 horas, e no domingo, entre 16 e 22 horas — afirma o órgão em nota.

Além disso, a PRF atenta para as seguintes recomendações aos condutores:

• Programe-se antes de sair de casa: planeje paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso.

• Garanta o uso de segurança por todos os ocupantes do veículo, inclusive os que estiverem acomodados no banco de trás.

• Respeite os limites de velocidade e a sinalização, pois elas estão ali para garantir a segurança de todos.

• Ultrapasse somente em locais permitidos e quando houver certeza de que a manobra será feita de maneira segura.

• Mantenha distância dos carros que estiverem a frente e, principalmente em caso de chuva, diminua a velocidade.

• Mantenha os faróis acessos durante o dia, mesmo quando estiver fora das rodovias.

• Em caso de filas, não transite pelo acostamento.

• Jamais utilize o celular ao dirigir.

Restrição para caminhões

Os motoristas de caminhão devem estar atentos aos horários de restrição de tráfego. O trânsito de veículos de carga (CVC), caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões-cegonha e os que precisam de Autorização Especial para Trânsito estarão com restrição na quinta-feira e no domingo, das 16h às 22h, e na sexta, das 6h às 12h.

Feriadão passado

Assim como vai ocorrer neste feriadão, a última operação realizada nas rodovias durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida teve duração de quatro dias. Na ocasião, segundo dados da PRF, foram registrados 108 acidentes, com 140 pessoas feridas e cinco mortes.

