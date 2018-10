Uma mulher foi atingida por um disparo de espingarda enquanto caminhava na rua Domingos Luís Guzi, bairro Santos Dumont, no município de Videira, Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu na tarde de domingo (28). Na tarde de segunda-feira (29), um homem se apresentou espontaneamente à delegacia, por meio do contato de advogado, como sendo o possível autor do disparo.

De acordo com o delegado Valdir Xavier, responsável pelo caso, ele relatou que teria se dado conta após ver a notícia do caso e pelo fato de estar perto do local.

— Na versão dele, ele estaria limpando a espingarda calibre .22 quando teria disparado acidentalmente — conta.

A vítima, uma mulher de 33 anos, estava caminhando quando teria sentido algo atingir sua perna direita segundo relato feito à Delegacia Regional de Polícia de Videira. Conforme o delegado, ela não soube informar quem teria realizado o disparo.

Moradores da região socorreram a mulher, que foi atendida pelo Corpo do Bombeiros de Videira. Ela passou por um exame de ressonância magnética no hospital, que constatou que se tratava de um disparo de arma de fogo.

— Vamos aguardar a remoção do projétil para que possa ser feito uma perícia, que irá apontar se o disparo foi feito pela mesma espingarda, que foi entregue à polícia — afirma o delegado.

Caso a autoria do disparo seja comprovada, o homem irá responder por lesão corporal, disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de acordo com Xavier. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Videira.

