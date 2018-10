Uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio no município de Peritiba, próximo à Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu no início da noite de segunda-feira (22), no bairro Centro.

A vítima teve ferimentos na região do pescoço após ser atingida por disparos de espingarda de acordo com informações da Polícia Militar. Quando a equipe chegou ao local, a mulher já havia sido encaminhada a um hospital de Peritiba.

O companheiro da vítima teria relatado à PM que o autor do disparo teria sido seu irmão. O tiro teria sido efetuado por uma espingarda calibre .32 após uma discussão conforme o relato.

O suspeito teria fugido para um matagal após o disparo e não foi localizado pela polícia. O estado de saúde atualizado da mulher não foi informado.

Leia mais

Jovem é morto após ocorrência atendida pela PM no Campeche

Jovem é morto a tiros em Nova Veneza, no Sul de SC

Corpo é encontrado em mangue na Praia do Thomé, em Palhoça