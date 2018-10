Uma mulher morreu após ser espancada pelo ex-companheiro em Laguna, no Sul de Santa Catarina. A agressão aconteceu na noite do dia 16 de outubro, no bairro Barbacena. A vítima, identificada como Camila Silva Alves, de 29 anos, estava internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, e teve morte cerebral na manhã de terça-feira (22) em função das graves lesões.

O ex-companheiro da vítima, principal suspeito do crime, deve ser indiciado por feminicídio — homicídio praticado contra uma mulher por razões referente à condição dela enquanto mulher — conforme informações apuradas pelo G1 SC. Ele também teria outras passagens por violência doméstica praticada contra familiares.

Leia também: SC é o segundo Estado do país com mais casos de denúncias de estupros

No dia das agressões, ele teria invadido a casa da vítima, conforme informado pela Polícia Militar, que foi acionada pela filha de Camila. A vítima, que tinha três filhos, foi encontrada desacordada no chão da cozinha da casa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Laguna, ela tinha ferimentos na cabeça e nos braços e foi encaminhada em estado grave ao hospital Bom Jesus dos Passos, em Laguna. Entretanto, a vítima teve de ser transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, por causa da gravidade dos ferimentos.

Após agredir a ex-companheira, o suspeito teria se escondido nos fundos de um rancho localizado na casa do pai em Laguna, onde foi localizado cerca de uma hora após as agressões, e preso em flagrante preventivamente pela Polícia Militar. Depois, foi transferido para Criciúma.

O corpo de Camila foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que encaminhou o laudo da necropsia à Polícia Civil de Laguna, que será utilizado para conclusão do caso. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Violência contra a mulher em números

As mulheres catarinenses foram vítimas de um total de 15.844 casos de ameaça registrados de janeiro a agosto deste ano no Estado - os números de setembro e outubro ainda não foram disponibilizados. Os dados são do portal de estatísticas de crime da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina.

No mesmo período, houve 49 casos de tentativa de homicídio e outras 8.157 de lesão corporal dolosa. Os municípios catarinenses contabilizaram também 496 casos de estupro e outras 103 tentativas de estupros contra as mulheres.

Leia mais

Mulher é vítima de tentativa de homicídio em Peritiba, no Oeste de SC

Mulher sofre tentativa de feminicídio do ex-companheiro em Orleans, no Sul de SC

Florianópolis é a capital com maior aumento na taxa de mortes violentas