Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro no município de Orleans, Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu na rua Lady Felisbino, bairro Rio Belo, na tarde de quarta-feira (17). Feminicídio é o homicídio praticado contra uma mulher por razões referente à condição dela enquanto mulher.

A mulher sofreu cortes profundos no braço esquerdo e na região das costelas direita. Inicialmente, ela foi conduzida ao Hospital Santa Otília, em Orleans. Depois, precisou ser transferida para o Hospital São José, de Criciúma.

O agressor teria se apresentado espontaneamente na delegacia de Polícia Civil de Orleans, onde segue detido. Já haviam sido registrados outros casos de violência doméstica praticado pelo agressor contra a vítima conforme informado pela Polícia Civil.

Está agendada para esta quinta-feira uma audiência de custódia, que irá definir se o ex-companheiro da vítima irá permanecer preso. Entretanto, conforme a Polícia Civil, foi emitido um pedido de prisão preventiva contra o agressor.

Vítima atingida pelas costas

A mulher estava em sua residência no momento da ação. Ela foi golpeada pelas costas enquanto lavava a louça conforme relato feito à Polícia Militar.

A mulher teria caído ao lado da pia e percebido que o agressor era seu ex-companheiro. Ainda no chão, ela lutou com o homem, conseguiu tirar a faca da mão do agressor e fugir pedindo socorro. A mulher ainda relatou à PM que o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo pai e a irmã do companheiro agressor. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Orleans.

