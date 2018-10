Um homem tentou matar uma mulher a facadas no município de Orleans, no Sul de Santa Catarina. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Cestina Mariote Coan, bairro João Paulo II, no início da tarde de segunda-feira (15), por volta das 13h.

O autor das facadas, que não teve a identidade revelada, foi preso no local e conduzido à delegacia de Orleans de acordo com informações da Polícia Militar.

A vítima foi encaminhada ao hospital segundo a PM, onde passou por cirurgia. O estado de saúde da mulher não foi informado.As circunstâncias do caso estão sendo apuradas.

Leia mais

