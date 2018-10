A perda de parte importante da história brasileira e latino-americana resultado do incêndio que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro no início do mês de setembro deu luz ao tema e atentou para a importância de os órgãos públicos agirem preventivamente para que novas tragédias não se repitam. Uma ação conduzida pelo Ministério Público Federal tem realizado vistorias em museus de 20 estados brasileiros ao longo dos meses de outubro e novembro. O Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC) e o Museu de Arte de Santa Catarina (Masc) passaram por vistoria na manhã desta quinta-feira (25), em Florianópolis. Nesta sexta-feira, será a vez do Museu de Armas Major Lara Ribas e do Museu do Homem do Sambaqui serem avaliados.

Em Santa Catarina, estão previstas vistorias em 14 museus distribuídos em 10 cidades do Estado. As primeiras vistorias foram realizadas no início da semana no Museu Histórico Emílio da Silva e no Museu da Paz, em Jaraguá do Sul, no Museu Anita Garibaldi, em Laguna, e no Museu Willy Zumblick, em Tubarão.

O Promotor de Justiça responsável pelas vistorias na capital, Rogério Ponzi Seligman, afirma que ainda não há previsão de quando será concluído o relatório que irá apontar os pontos problemáticos das cada unidade.

Ele ressalta que os dados serão reunidos, posteriormente analisados e, só então, será possível dar um parecer final sobre a situação dos museus vistoriados. A documentação, por exemplo, está sendo verificada, assim como a presença de um Plano Museológico, que deve ser periodicamente avaliado.

— Nosso objetivo é verificar se está tudo certo com a questão referente à segurança dos usuários, da prevenção de incêndios, da segurança, conservação e manutenção do acervo, da estrutura física e de pessoal — diz.

Em relação à vistoria do MIS e do Masc, durante a análise inicial alguns pontos puderam ser observados, como a baixa quantidade de funcionários das unidades.

— Há uma percepção de que houve uma diminuição do quadro. Tudo isso nós vamos levantar e vamos ver qual é a situação legal referente ao regime aplicado aos museus para que possamos verificar se realmente há uma carência e quais atitudes podemos tomar no sentido de cobrar da administração pública do Estado.

Outros aspectos puderam ser observados pela equipe técnica que auxiliou a vistoria. A arquiteta Talyne Nadja Cabral, do Conselho Consultivo do Centro de Apoio Operacional de Informações Técnicas e Pesquisas (CAT), acompanha as vistorias que estão sendo realizadas nos museus da capital, também atentou para a estrutura do Masc.

— Além da carência em relação ao números de servidores do museu, que apresenta um quadro funcional extremamente reduzido, a estrutura física também merece atenção. Apesar de o prédio ter sido reformado recentemente, pode ser percebido problemas de infiltração, o que pode ser bastante preocupante se tratando de um museu — diz.

A presença desses profissionais é uma exigência legislação federal nº11.904/09, que institui o Estatuto dos Museus, e a lei nº 7.287, que regulamenta a profissão de Museólogo, estabelece que em cada unidade deve ter, obrigatoriamente, pelo menos um museólogo responsável. Entretanto, atualmente nenhuma das duas unidades avaliadas contam com a presença desses profissionais.

A coordenadora do Museu de Som e de Imagem, Ana Lígia, afirma que a reivindicação por mais profissionais é antiga.

— A cada gestão nós pedimos por isso, é uma reivindicação de todo o setor —, afirma.

Alvará em dia

O representante do Corpo de Bombeiros Militar Estadual na vistoria, o soldado Matheus Garcia Piana, afirma que o MIS e o Masc passaram por vistoria recentemente. As duas unidades, assim como todo o Centro Integrado de Cultura (CIC), possui alvará válido até 22 de outubro de 2019.

— Nesse alvará são considerados vários itens correspondente à parte preventiva contra incêndio, como saída e iluminação de emergência, e a presença e validade dos extintores — conta.

Itens avaliados

O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CME) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Paulo Antonio Locatelli, ressalta que a medida é uma ação conjunta com outros órgãos públicos de controle.

— O trabalho é no sentido de inspecionar, de visitar os museus. A abordagem vai desde questões relacionadas à gestão, à qualidade e conservação do acervo até a infraestrutura física , no sentido tanto da segurança para o próprio prédio quanto para as pessoas que vão visitar essas exposições — explica.

Participaram da vistoria: promotor, arquiteta Thalyne, Corpo de Bombeiros, Coren, presidente do Conselho Regional de Museólogos, coordenadoras dos museus que conduziram a visita.

Orientação

O chefe do setor memorial do Ministério Público, Thiago Maia, explica que a vistoria tem caráter de orientação e levantamento de dados.

— A partir da análise, se for identificado casos pontuais, cada promotor irá decidir se há necessidade de um termo de ajustamento de conduta ou uma ação civil pública que busque solucionar os pontos críticos identificados na unidade — afirma.

É a primeira vez que o Ministério Público realiza esta ação conjunta. No entanto, o órgão discute criar um calendário fixo a fim de continuar atendendo às demandas referente à conservação dos museus.

- Esta é uma ação inédita e nós estamos bem otimistas, até porque o Ministério Público de Santa Catarina foi um dos que organizou esta ação nacional.

Museu jaraguaense

Após vistoria realizada no Museu Histórico Emílio da Silva, na segunda-feira (22), o Ministério Público de Santa Catarina pode identificar a necessidade de ajustes. De acordo com o promotor de Justiça Alexandre Schmitt dos Santos, ficou evidente a necessidade de reforma nesta unidade.

No entanto, ele afirma que a reestruturação já foi licitada, mas que na ocasião não houveram interessados. A Prefeitura de Jaraguá do Sul irá abrir uma nova licitação e o processo será acompanhado pelo Ministério Público conforme o promotor. Fatores relacionados à segurança serão avaliada após recebimento de laudo produzido pelo Corpo de Bombeiros.

A ausência de um museólogo e a documentação desatualizada foram outros aspectos levantados durante a vistoria conforme o órgão.

