Se por um lado as urnas impuseram derrotas significativas a partidos tradicionais como PSDB, MDB e PT, por outro os eleitores foram generosos com siglas até então nanicas ou mesmo inexistentes, que agora aparecem como novas forças. Entre as legendas que mais cresceram, claramente o grande salto foi do PSL do presidenciável Jair Bolsonaro. No Senado, não tinha nenhum e a partir de 2019 terá quatro representantes. Na Câmara, de oito foram para 52 cadeiras.

E em Santa Catarina, o partido também foi avassalador: não tinha nenhum deputado federal e passará a contar com quatro no ano que vem; na Assembleia Legislativa, também saiu do zero e alcançou a segunda maior bancada, com seis parlamentares eleitos.

— Seis meses atrás, quando Bolsonaro me deu a missão em SC de ser candidato ao Senado, o partido não existia. Brinco que cabíamos em uma Kombi. Em quatro meses, montamos 180 executivas. Colocamos um novo rumo na política catarinense — diz o presidente do PSL no Estado, Lucas Esmeraldino.

Estrutura para as eleições municipais

O próprio Esmeraldino é considerado símbolo do sucesso da sigla em SC, ficando a menos de 20 mil votos de ser eleito. Além disso, o movimento mais surpreendente foi o do Comandante Moisés, que disputa o segundo turno ao governo do Estado desbancando o MDB de Mauro Mariani.

— A missão agora é eleger o Moisés. E depois da eleição, vamos chegar aos 295 municípios catarinenses e começar o trabalho para as eleições de 2020 — acrescenta.

Com uma estratégia de lista de candidaturas mais enxutas, priorizando apenas as de deputado federal nos Estados em que não tinham concorrentes ao governo, o Novo foi outro partido que colheu bons resultados na eleição – a primeira da qual participou. Foram eleitos oito deputados federais – um deles em Santa Catarina, Gilson Marques –, 12 estaduais e um candidato a governador no segundo turno, em Minas Gerais.

A legenda conquistou ainda votação significativa na disputa pelo Planalto, em que também estreou nas urnas. Com quase 3% dos votos, Amoêdo ficou em 5o lugar.

— No primeiro momento, pouquíssimas pessoas nos davam crédito. O Novo tem dificuldades sobretudo agora no começo porque não usamos dinheiro público e não temos tempo de rádio e TV. Então diante dessas dificuldades, tivemos um resultado excelente e a estratégia definida de forma distrital pelas regiões do Estado se mostrou vitoriosa — destaca o presidente do Novo em SC, Eduardo Rodrigo Fernandes Ribeiro, que ressalta que nas próximas semanas o foco começa a ser a disputa de 2020.

PR perde uma vaga na Câmara, mas ganha uma no Senado

Também há casos como o do PR, em que a avaliação do desempenho nas urnas depende da abrangência geográfica. Nacionalmente, a bancada na Câmara dos Deputados caiu dos atuais 40 representantes para 33 eleitos (embora na eleição de 2014 tenha conquistado 34 cadeiras); no Senado, a redução foi de quatro para dois.

Sob a ótica exclusivamente de Santa Catarina, porém, o saldo foi positivo. O partido perdeu seu representante na Câmara, Jorginho Mello, mas por um “bom motivo”, já que ele conquistou uma das duas vagas ao Senado ao lado de Espiridião Amim (PP) desbancando o ex-governador Raimundo Colombo (PSD), o senador que tentava a reeleição, Paulo Bauer (PSDB) e Lucas Esmeraldino (PSL), que surfou a onda Bolsonaro e ficou a poucos milhares de votos do próprio Jorginho. Na Alesc, atualmente a legenda tem apenas um representante, mas garantiu três cadeiras para a próxima legislatura.

Sigla busca mais vagas

Presidente do PR catarinense, o senador eleito analisa que o bom resultado é fruto da atuação de “pessoas corretas” e da atuação dele como parlamentar.

– É trabalho, muita luta. Tenho me dedicado junto aos prefeitos e vereadores a fazer um fortalecimento do partido, são 38 mil filiados de verdade. Agora vamos intensificar o trabalho que já vínhamos fazendo para aumentar consideravelmente o número de vereadores e prefeitos (em 2020) – comenta.