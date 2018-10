O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), disse que não houve hoje qualquer pedido do governo federal para que a Câmara avance na tramitação da reforma da Previdência, em um esforço para tentar aprovar o projeto ainda neste ano. "Não houve nenhum tipo de orientação por parte do Planalto para fazer com que avançasse", disse.

"Não significa que isso não seja uma prioridade para o governo de Michel Temer. Isso sempre foi", afirmou. Moura disse que passou a manhã conversando com ministros e que foram tratadas outros projetos que devem passar pelo Congresso ainda neste ano, como a medida provisória que trata de saneamento, o rota 2030 e a cessão onerosa da Petrobras.

O deputado disse que passar o texto da reforma ainda este ano seria algo "difícil". "É preciso ter quórum qualificado na Casa, conversas e tem a ressaca pós eleição", disse. "Agora, se avança ou não avança, só se tivermos uma orientação do Planalto. Seria um trabalho para ser iniciado e vamos enfrentar resistência de um lado e outros que são favoráveis. Enfim, vamos aguardar", disse.