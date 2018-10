Comissário do Orçamento da União Europeia, Pierre Moscovici afirmou que a Comissão Europeia não irá interferir nas políticas econômicas da Itália. Além disso, disse que o desacordo sobre a proposta orçamentária do país deve ser resolvido "de modo inteligente e sereno".

Moscovici afirmou nesta segunda-feira, após dois dias de reuniões em Roma, que cabe à Itália agora responder à carta da UE com os temores do bloco sobre a alta projetada no déficit orçamentário do país. Ele disse que as principais preocupações envolvem o déficit orçamentário maior, o nível de endividamento do país e a possibilidade de maior crescimento. Segundo ele, o déficit de 2,4% do PIB no orçamento em si não é a questão principal.

Além disso, Moscovici declarou a repórteres que os parceiros da UE querem ver a Itália "firmemente no centro da Europa" e que os próprios italianos consideram o euro "muito importante". Fonte: Associated Press.