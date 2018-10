No Twitter, Daniela Reinehr (PSL) se define como advogada, cristã, conservadora e patriota. Ao lado do Comandante Moisés, ambos do ascendente PSL, Daniela estreou na política nas eleições deste ano e, depois de conquistar a inesperada chance de disputar o segundo turno ao lado de velhos nomes da política catarinense, salta rumo a um cargo nunca antes ocupado por mulheres em Santa Catarina. Sem histórico partidário, traz no currículo atuação como policial militar e também produtora rural, ofício que, segundo ela, mantém até hoje. A agricultura, inclusive, é um dos pontos do plano de governo da chapa pura que teria tido atenção especial da candidata.

Perfil

Nome: Daniela Cristina Reinehr

Idade: 41 anos | 04/04/1977

Onde nasceu: Maravilha

Partidos: PSL

Cargos eletivos: nunca ocupou

Antes da política foi: policial militar, produtora rural e advogada.

Você acredita que a figura do vice passou a ser mais valorizada nos últimos anos? O impeachment recente mudou de alguma forma a figura do vice? Deu mais importância ao cargo?

Sim, acredito que sim. Ficou muito clara a importância do vice, especialmente porque as pessoas se deram conta de que em qualquer impedimento do governador, o que eu acredito que não vai ser o nosso caso, o vice é quem vai assumir, até em viagens, em representação que o governador esteja ausente é o vice quem vai fazer que vai cobrir essa missão. E eu não quero ser uma figura decorativa no governo, independente de tudo isso, até porque sabemos que com as reformas que queremos fazer vamos ter muito trabalho e desde o início a gente tem acertado, já tem combinado com o Comandante Moisés que eu não quero ser uma figura decorativa, quero trabalhar, ajudar a fazer as mudanças que precisamos fazer aqui em Santa Catarina também.

Qual será seu papel dentro do governo do Estado em caso de vitória?

A gente ainda não está divulgando as nossas estratégias até para não gerar assédio. Como a nossa proposta é de mudança, de renovação, temos resguardado esse tipo de informação para que a gente realmente consiga fazer a mudança e não tenha nenhuma interferência prévia da oposição. Mas eu estou disposta a trabalhar, a trabalhar muito. Como eu disse, não quero ser essa figura decorativa, estou ali para fazer o que precisar fazer por que não vai ser fácil, vai ter muito trabalho, muitos desafios no próximo governo e eu estou pronta para o que der e vier.

Quais são os planos políticos para o futuro, caso ganhe ou perca?

Eu tenho a minha profissão (advogada) e neste momento a gente está focado a vencer o governo. Foi a minha primeira atuação e filiação política, nunca tinha me filiado a partido nenhum e eu tenho a minha vida em stand by, minha profissão em stand by, claro que estamos tocando tudo, mas eu, digamos assim, tirei uma férias prolongadas, então eu não sei. O que o partido precisar de mim, eu estou à disposição, estou às ordens para o que precisarem de mim. Confesso que não fiz conjuntura nenhuma nesse sentido ainda porque, se precisarem de mim eu estou à disposição, se não eu tenho a minha vida esperando, minha profissão à espera.

E em caso de vitória, depois de quatro anos, a senhora se imagina na política ainda?

Olha, acredito que se nós formos vitoriosos, esse projeto que nós temos, essa proposta de renovação de estarmos construindo a nova política em Santa Catarina e no Brasil vai precisar de todos nós. Então é o que eu disse, precisando de mim, eu estou à disposição. Não tenho nenhuma pretensão pessoal, estou aqui para servir, para o que der e vier, para o que precisarem de mim. Acredito que o partido, se nós formos vitoriosos, que eu acredito que seremos, a gente vai ter que dar continuidade ao que a gente construiu até aqui com o PSL, com a nossa proposta de mudança, de renovar, de fazer uma política diferente. Tenho certeza que vencendo ou não a gente vai, de alguma forma, seguir colaborando para o que o partido precisar.

Quais são as propostas dentro do plano de governo de autoria própria, que foram contribuições suas?

A gente fez o plano de governo juntos, baseado nas demandas de Santa Catarina, no que está falho, que não é pouca coisa. Fizemos o plano juntos, mas a parte de agricultura e de educação eu auxiliei muito, a parte de segurança foi muito tranqüilo por que o Comandante Moisés tem um conhecimento muito grande. Mas fizemos em conjuntos, tudo a gente conversou, debateu, buscou informações, procurou saber o que o Estado precisa de verdade e o que a gente pode fazer. Acho que a nossa principal diferença é que é um partido chapa pura e o enxugamento da máquina pública vai se dar com a nossa eleição, já vai dar um enxugamento bastante grande e vai conseguir fazer as mudanças que queremos fazer e que precisa. Ao contrário do nosso adversário que não vai conseguir, não há proposta no plano de governo que, por mais bonitinho que seja, não há possibilidade nenhuma de realização por que a máquina pública vai continuar inchada já que ele vai ter que alocar na máquina pública 14 partidos políticos e seus cabos eleitorais.

